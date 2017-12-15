Детективы НАБУ сообщили о подозрении судье ВАСУ в связи с декларированием недостоверных данных

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении одному из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает в пятницу САП на странице в соцсети "Фейсбук", судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные деклараций за 2015 и 2016 годы.

"Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые, согласно п.2 ч.1 ст.46 закона Украины "О предотвращении коррупции", должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях", - сказано в сообщении.

Детективы НАБУ считают, что судья действовал так умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебного жилья в Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В сообщении отмечается, что расследование данных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года на основании обращений граждан и публикаций в СМИ.

Кроме того, устанавливаются другие факты возможного недекларирования подозреваемым движимого и недвижимого имущества.