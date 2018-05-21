Детективы НАБУ вручили Мартыненко обвинительный акт - адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт бывшему народному депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко, подозреваемому в завладении имуществом госпредприятия НАЭК Энергоатом. Об этом в Facebook сообщает его адвокат Игорь Черезов.

По его словам, обвинительный акт защитники экс-депутата получили "со скандалом".

Черезов утверждает, что, когда они с Мартыненко пришли в НАБУ за обвинительным актом, детективы предложили бывшему народному избраннику "подписать ворох бумаг, ничем не предусмотренный". После того, как Мартыненко отказался подписывать документы и пытался покинуть здание, его вместе с защитниками якобы задержала охрана, после чего детективы вручили им обвинительный акт.

20 апреля 2017 года Мартыненко был задержан НАБУ в рамках расследования по факту хищения средств ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным правоохранителей, в 2013-2016 годах преступная организация, в которую якобы входил экс-парламентарий, нанесла бюджету $17,28 млн убытка.

25 октября Мартыненко было сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП НАЭК Энергоатом. По данным НАБУ, группа лиц, в которую также якобы входил политик, в 2008-2012 годах искусственно создала условия для проведения тендеров, благодаря которым победителем признали чешскую компанию Škoda JS (фактический ее владелец - российская компания Объединенные машиностроительные заводы). При этом цены были завышены на €6,4 млн.