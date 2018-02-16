Девять оппозиционных сил потребовали обеспечить возвращение Саакашвили в Украину

Девять украинских оппозиционных сил потребовали обеспечить возвращение в Украину лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и предоставить ему возможности защитить свои права в украинских судах.

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Рух новых сил", общественное движение "Хвиля" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

"В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии "Рух новых сил", третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины. Это преступление должно быть расследовано", - сказано в совместном заявлении.

Оппозиционные партии заявляют, что должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности в отношении М.Саакашвили, должны оказаться на скамье подсудимых.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - сказано в совместном заявлении.

Оппозиционные силы также призвали граждан Украины поддержать их обращение.

"Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие", - заявляют оппозиционные партии.

Также политические силы призывают мировых лидеров и дипломатов "дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".

"Мы констатируем, что президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат наш консолидированный и твердый ответ", - сказано в заявлении.