Деякі "слуги" вимагають зустрічі із Зеленським через скандал Єрмаком, - ЗМІ

Частина депутатів "Слуги народу" вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським через скандал з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком про торгівлю посадами

Про це Буквам розповіли депутати "Слуги народу".

Співрозмовники видання не назвали точну кількість депутатів, оскільки поки що ця вимога лише озвучується у фракційних чатах.

"Оскільки Єрмак почувається абсолютно спокійно і немає ніяких пояснень, депутати ставлять питання про зустріч з президентом. Частина з них, так звана Демократична платформа, готова вже робити офіційну заяву і тоді ми побачимо кількість підписників", - каже один з депутатів.

Він зазначив, що прохання про зустріч з президентом передали через Арахамію і Корнієнка, які пішли до Єрмака.