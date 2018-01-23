Die Welt: Даже сын министра подозревается в коррупции

"Проблема с коррупцией на Украине доходит до высших кругов. Международные инвесторы угрожают блокадой миллиардного кредита. Другие предостерегают от сильного ослабления страны", - пишет Герхард Гнаук на страницах немецкого издания Die Welt.

"Обычное на первый взгляд убийство продемонстрировало украинцам еще раз, насколько предрасположено к коррупции украинское правосудие", - пишет журналист о недавнем убийстве молодого адвоката Ирины Ноздровской. Ноздровская участвовала в процессе по расследованию гибели ее сестры в автокатастрофе, и многие задаются вопросами: "Не было ли убийство актом мести? Причастен ли родственник водителя, сбившего сестру Ноздровской, случайно оказавшийся судьей по профессии, к попыткам замять дело?".

"Созданием дееспособного правосудия, достаточно сильного для того, чтобы противостоять коррупции и круговой поруке, политика занимается несколько лет. (...) При этом под давлением находится и президент страны Петр Порошенко", - отмечает автор.

Главным спорным вопросом является создание Антикоррупционного суда. После первых шагов в этом направлении Порошенко пошел на попятный.

При этом, как заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий, в текущем году Украина надеется на два кредитных транша от МВФ в размере 3 и 3,5 млрд долларов. Без создания Антикоррупционного суда на обговоренных условиях МВФ может заморозить средства, насущно необходимые Киеву, пишет Гнаук.

Тем не менее, прошлые реформы заметны и они продвинулись дальше, чем все изменения, осуществленные с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году, отмечает автор. Значимым было, например, создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), благодаря расследованиям которого по подозрению в коррупции был арестован, в частности, сын министра внутренних дел Александр Аваков. Аваков-младший сразу же предположил, что действия против него были политически мотивированы, добавляет корреспондент.

"Совершенно очевидно, что за кулисами идет бой за власть и покровительство", - передает издание слова депутата Европарламента Ребекки Хармс касательно дела Авакова.

Еде одна тема, привлекающая внимание депутатов Европарламента, это ситуация с неправительственными организациями на Украине. По состоянию на сегодняшний день все сотрудники таких организаций вплоть до уборщиц должны раскрывать информацию о своем имуществе. "Такое правило выглядит как маленькая месть НПО за то, что они так далеко зашли в борьбе с коррупцией. Это необходимо изменить", - считает Хармс.

"Украина - это страна, которая находится в бедственном положении, - сказала евродепутат Хармс. - Ничто не должно привести к тому, чтобы она была еще ослаблена. Идет война в Донбассе. Однако реформы правосудия, систем здравоохранения и образования должны продолжаться, иначе крах будет грозить этому государству не меньше, чем война".

Герхард Гнаук