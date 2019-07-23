Die Welt (Германия): "Доверие многих украинцев к Германии поколеблено"

В воскресенье на Украине прошли выборы в новый парламент. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник объясняет, что ждет его страну после них и почему она больше не хочет рассчитывать только на Германию и европейцев, когда речь идет о защите от России.

Вельт: Во время парламентских выборов на Украине партия нового президента Владимира Зеленского, вероятно, одержит убедительную победу. Как это изменит страну?

Андрей Мельник: Впервые за 28 лет независимости Украины политическая партия может рассчитывать на столь внушительное число голосов и возможно даже на абсолютное большинство в парламенте. Это будет очень способствовать стабильности в стране. Предшественник Зеленского Петр Порошенко располагал лишь незначительным большинством, поэтому важные реформы, которых требовало общество, не всегда удавалось провести через парламент.

Если же законодательная и исполнительная власть будут действовать заодно, то уже никаких отговорок не будет, нельзя будет сваливать вину друг на друга, если болезненные, но необходимые реформы не воплощают в жизнь. Очень важно также, что у нас существует активное гражданское общество, которое будет эффективно исполнять контрольную функцию.

- Несколько дней назад, незадолго до выборов, Зеленский впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. О чем шла речь в этом разговоре?

- Думаю, президент Зеленский хотел послать сигнал Берлину и Парижу, чтобы те более активно участвовали в решении проблемы Донбасса, где до сих пор идет война. Путин делает это в своей манере, раздавая российские паспорта в оккупированных областях. Смотреть на это молча нельзя.

В телефонном разговоре речь шла, прежде всего, об освобождении 24 украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву обязал Москву их освободить. Телефонный разговор Зеленского должен был продемонстрировать как Путину, так и нашим западным партнерам, что украинцы теряют терпение и надеются на более активную поддержку.

- А вдруг немцы и французы даже обрадуются, если Зеленский сам договорится с Путиным по Донбассу? Это снимет с них ответственность и облегчит возможность нормализовать отношения с Россией.

- Это же был звездный час дипломатии, когда Германия и Франция поняли, что Киев и Москва одни не в состоянии найти решения для российской военной интервенции. Наверняка, у вас есть люди, которые обрадовались бы, если бы с них сняли этот груз. Но кажется, что ответственным политикам в Германии и Франции ясно, что уклонение от ответственности в отношении Украины будет равнозначно признанию банкротства политики предыдущих лет. Поэтому я убежден, что немцы будут придерживаться прежнего курса.

- Из Европы однако поступают противоположные сигналы: недавно русским было возвращено право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы.

- Это деструктивное решение. К сожалению, и восемь немецких депутатов проголосовали за него, особенно отличился руководитель делегации Андреас Ник (Andreas Nick) из ХДС. Тем самым он и его коллеги взяли на себя часть ответственность за то, что одному из самых важных европейских институтов был нанесен вред и его унизили. За то, что он сам себя лишил полномочий. Удар был нанесен и усилиям федерального канцлера по сохранению твердой позиции по отношению к Путину.

- Но федеральное правительство само поддержало это решение, если не вообще стало одним из главных его инициаторов.

- Кто бы ни нес за это ответственность в Берлине и в том числе в министерстве иностранных дел, украинцы считают, что это было фатальной ошибкой. Не в последнюю очередь поэтому доверие Киева к Германии было поколеблено. У нас есть много людей, утверждающих, что Германия однажды возвратится к "реальной политике" и вопреки интересам Украины через наши головы договорится с Россией.

- Не было ли решение Совета Европы предвестником ослабления санкций ЕС в скором времени? Давление в этом направлении в Германии усиливается. Так, например, недавно за это высказались восточногерманские премьер-министры.

- Это очень беспокоит. Но для меня важно, что председательница ХДС Аннагрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в этом вопросе публично и совершенно определенно возразила саксонскому премьер-министру Кречмеру (Kretschmer). В ЕС и Германии должны понять, что будет означать снятие санкции: что на военную агрессию в центре Европы закрыли глаза и что эта агрессия будет расширяться.

- Украинский президент должен заниматься не только агрессивной Россией. Ему приходится и дома решать проблемы. Каких новых импульсов, в особенности в антикоррупционной борьбе, можно от него ожидать?

- Новый президент Зеленский хочет сохранить достижения своего предшественника, такие, как антикоррупционное ведомство, электронный учет доходов государственных служащих и независимый антикоррупционный суд. Помимо этого он намерен активно заняться реформой таких могущественных структур, как государственная прокуратура и служба безопасности Украины, которая практически не продвинулась при Порошенко.

Зеленский хочет ввести уголовное преследование политических должностных лиц и чиновников за нелегальное обогащение. Одно из центральных мест занимает и реформа системы юстиции, которая застопорилась на полпути. Кроме того, новый глава государства хочет перевести всю систему управления на режим онлайн, чтобы у граждан не было прямых контактов с чиновниками и не возникали бы коррупционные искушения.

- Но Зеленский, судя по всему, поддерживает тесные связи с олигархом Коломойским, а это не оптимальная предпосылка для последовательной антикоррупционной борьбы.

- Ясно одно: ошеломительная победа Зеленского на выборах президента - это результат протестного голосования против олигархической системы. Президент не имеет права допустить и не допустит, чтобы Коломойский или другие магнаты бросили на него тень. Это повредит его президентству. Важно, что Зеленский в некоторых вопросах публично дистанцировался от Коломойского, например, в деле оспаривания национализации крупнейшего банка страны - Приватбанка.

- В отношении войны на востоке Украины и аннексии Крыма Зеленский предложил Владимиру Путину прямые переговоры, к которым должны быть подключены США и Великобритания. Почему Зеленскому недостаточно переговоров в нормандском формате, в котором участвуют Германия, Франция, Россия и Украина?

- Я должен пояснить следующее: президент Зеленский подтвердил, что нормандский формат должен быть сохранен. Но своей инициативой он хотел выдвинуть на первый план проблему аннексированного Крыма, которая в нормандских переговорах не фигурировала. Немецкое федеральное правительство продолжает осуждать аннексию Крыма, за что украинцы ему очень благодарны. Но до сегодняшнего дня не создан международный переговорный инструмент, с помощью которого с Москвой можно было бы говорить о Крыме как о центральной теме и о возвращении украинского полуострова.

Поэтому и возникла идея Зеленского подключить США и Великобританию. Обе страны - ядерные державы, и в Будапештского меморандуме 1994 года они гарантировали неприкосновенность территории Украины. Я считаю, что это очень разумное предложение. Мы надеемся, что и федеральное правительство в вопросе о Крыме, наконец, признает острую необходимость в действиях.

- Минское соглашение предусматривает отвод всех тяжелых вооружений из Донбасса и возвращение Украине полного контроля над ее границей. Путин не готов пойти на это, потому что это было бы для него равноценно отказу от притязаний на восточную Украину. Что должно теперь подвигнуть его изменить поведение?

- Проблема Минского соглашения заключается в том, что в нем назначен только один срок: оно должно было быть полностью выполнено до конца 2015 года. Этого, к сожалению, не произошло, потому что у Путина к этому не было политической воли. Поэтому нам нужно, вероятно, назначить новые конкретные сроки для каждого отдельного шага на пути к полному выполнению соглашения. Это нужно соединить с угрозой новых санкций.

- Нет ли опасности, что Зеленский по собственной инициативе в обход Минского соглашения договорится с Путиным о компромиссе?

- После выборов 2014 года и Порошенко подозревали в том, что он может пойти на сделку с Путиным. Но еще тогда он понял: если Украина одна будет вести переговоры с русскими, то нет вообще никаких гарантий того, что хозяин Кремля сдержит свои обещания. Президент Зеленский тоже это понял. Поэтому исключительно важно, чтобы немцы и французы как посредники сидели бы с ним в той же лодке. А возможно к ним присоединяться американцы, британцы или поляки, которые при этом сохранят возможность оказывать политическое давление на Москву и при необходимости смогут и усилить его.

- Если поддержка Украины Европой ослабнет, тогда для нее возрастет значение США? Вашингтон в последние годы усилил свою поддержку Украины, но Дональд Трамп непредсказуем. Во время недавнего саммита G20 он публично братался с Путиным.

- Еще в ночь выборов Трамп лично позвонил Зеленскому и поздравил его. Члены команды Зеленского сначала в это не поверили. Подумали, что какой-то шутник пытается его разыграть. Но это был действительно Трамп. Это был ясный сигнал того, насколько Украина важна для США. Для нас жизненно необходимо, чтобы Запад оставался единым. То, что США и ЕС действовали заодно, способствовало сдерживанию агрессии России против Украины.

- Не является ли НАТО более перспективным инструмент для интеграции Украины в Запад, чем ЕС?

- Членство в ЕС и НАТО зафиксированы даже в нашей конституции как центральные цели. У нас есть дорожная карта, по которой мы реализуем стандарты НАТО. Тут мы продвинулись дальше некоторых кандидатов на вступление и даже некоторых членов альянса. Если бы мы пять лет назад были членами НАТО, то не было бы аннексии Крыма и войны на Донбассе. Мы бы хотели, чтобы германское федеральное правительство наконец-то открыто об этом заявило и однозначно высказалось бы за перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО.

Рихард Херцингер (Richard Herzinger), Филипп Фритц (Philipp Fritz)

Оригинал публикации: "Das Vertrauen vieler Ukrainer in Deutschland ist ersch"uttert"