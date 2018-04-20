Die Zeit: Лево-правый альянс в Крыму

Несмотря на антироссийские санкции, немецкие политики из АдГ и Левой партии примут участие в стартовавшем в Крыму экономическом форуме, сообщает Die Zeit.

"На первый взгляд у АдГ и Левой партии мало общего. Правые популисты в Германии нередко настраивают свой электорат против беженцев. Левые выступают против расизма. Но, когда речь заходит о России, у двух партий находится много точек соприкосновения. Общность интересов становится очевидной в эти дни на полуострове Крым". - говорится в статье.

В Ялте в четверг стартовала одна из крупнейших в России экономических конференций - финансируемый администрацией президента Yalta International Economic Forum. В задачу форума входит привлечение западных инвесторов, отмечают авторы.

"Проблема в том, что компаниям из Евросоюза из-за антироссийских санкций запрещено иметь бизнес в Крыму, аннексированном Россией. Туристические компании не могут предлагать туры на полуостров", - сообщает издание.

"Российское руководство давно пытается обойти санкции, проводя целенаправленную лоббистскую работу - с переменным успехом в зависимости от страны ЕС. Нынешний Ялтинский форум должен привлечь западных политиков. Приглашение принять участие в мероприятии приняли представители двух политических сил в Германии: АдГ и Левой партии", - говорится в статье.

Маркус Фронмайер из АдГ намерен говорить в Крыму о возможностях интенсификации экономического сотрудничества между Россией и Германией. "Первым шагом была бы отмена антироссийских санкций", - сказал в беседе с Die Zeit член комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Бундестага. Фронмайер отправился в Крым вместе со своими коллегами-депутатами Робби Шлундом, Штефаном Кройтером, Вальдемаром Хердтом и Ульрихом Оме.

В Крыму, говорится в статье, депутаты из АдГ встретятся с депутатом городского совета нижнесаксонского Квакенбрюка от Левой партии Андреасом Маурером, который прибыл туда с двумя коллегами. Руководство Левой партии, отмечают авторы, комментировать поездку однопартийцев отказалось.

"За последние два года Маурер выезжал в Крым шесть раз в составе делегаций, в феврале 2018 года он ездил в Донецк, - рассказывают журналисты. - Оккупацию Крыма он называет не аннексией, а "воссоединением". В Ялте он намерен решать "общественно-экономические проблемы".

Фронмайер, который отвечает в АдГ за связи с Восточной Европой и Россией, тоже не впервые приезжает в Крым. "Два года назад он принимал участие в Ялтинском форуме вместе с покинувшим позднее АдГ Маркусом Претцеллем. Всю поездку вместе с проживанием в 5-звездочном отеле оплачивал некий российский фонд. Европарламент тогда инициировал расследование против Претцелля", - пишут авторы.

Для Фронмайера та поездка не имела негативных последствий. "Более того, - отмечают журналисты, - он вместе с соратниками организовал немецкий Центр евразийских исследований, который стал устраивать поездки в оккупированные районы Восточные Украины, в которых принимали участие политики из АдГ".

Фронмайер тесно сотрудничал при этом с правым экстремистом из Польши Матеушем Пискорски, которые уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России.

По словам Фронмайера, он не видит проблемы в сотрудничестве с Левой партией, так как главное - нормализация отношений с Россией.

И Фронмайер, и Маурер из Левой партии участвовали в качестве так называемых "наблюдателей" в выборах президента России в марте этого года, отмечает Die Zeit. "ОБСЕ и ЕС не стали посылать своих наблюдателей в Крым, дабы это не выглядело как признание аннексии. Различные российские околоправительственные организации приглашали своих наблюдателей, одним из которых был Маурер. Выборы прошли честно, заявил он российскими СМИ. Высокая явка свидетельствует о том, что жители Крыма хотят быть частью России", - говорится в статье.

"Вопрос только в том, можно ли считать самого Маурера подходящим на роль наблюдателя: в ближайший понедельник он должен предстать перед судом Оснабрюка по обвинению в фальсификациях на муниципальных выборах в Нижней Саксонии", - пишут авторы.

Кристоф Клюге, Тильман Штеффен, Штеффен Добберт