Директор Музею Гончара звернувся до поліції за фактом незаконного проникнення силовиків до будівлі

Директор музею Гончара Петро Іванович Гончар пише заяву до поліції через незаконне проникнення ДБР в приміщення музею.

"Перед початком дій, щоб я відкрив приміщення для огляду. Я сказав, що я можу відрити лише тоді, коли буде дозвіл власника колекції, оскільки там виставка приватної колекції. Якщо власник дозволить, то я відрию. Власник заборонив, тому я не можу вам відкрити. А потім я пішов, повернувся, а тут вже виламали двері. Судового рішення не надали", - пояснив Петро Іванович.

Громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань разом зі спецпризначенцями влаштували справжні "маски-шоу" часів Януковича, приїхавши на виставку картин у музеї Івана Гончара, яку відкрив п'ятий президент України Петро Порошенко зі своєю дружиною Мариною.

Нагадаємо, 26 травня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відкрив виставку картин митців з українським корінням із власної родинної колекції. Згодом до музею приїхали представники ДБР.

Пізніше адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Державне бюро розслідувань тільки й те і робить, що порушує закони й права громадян.

Прямий канал

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