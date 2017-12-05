Директор НАБУ связал войну ведомств с делом о "рюкзаках Авакова"

Волна атак на Национальное антикоррупционное бюро началась с задержания Александра Авакова, сына главы МВД

Об этом директор НАБУ заявил во время Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне, передает "ДС" со ссылкой на "Голос Америки".

"Это, пожалуй, продолжение огромного сценария по блокированию антикоррупционной реформы в Украине. Такая открытая стадия (противостояние - "ДС") началась после задержания сына Министра внутренних дел Александра Авакова", - отметил Сытник.

По его словам, это и масштабная PR-атака, и срывы операций ведомства, и масштабная работа всех спецслужб Украина против Антикоррупционного бюро.

"Поэтому сейчас очень трудно прогнозировать, как дальше будут развиваться события, кто будет задержан, или я или кто-то из моих коллег", - заявил Сытник.

"Мы с самого начала знали, что рано или поздно после наших расследований противостояние дойдет до такого сценария, поэтому психологически мы к этому готовы", - добавил он.

Кроме того, глава НАБУ заявил, что в Украине образовалось объединение силовых структур против антикоррупционного ведомства, "пытается бороться с коррупцией в высших эшелонах власти".

Такое противостояние, по мнению Сытника, связано с тем, что реформа подошла к своему завершению. Если будет создан антикоррупционный суд "начнутся приговоры топ-чиновникам - то, чего еще никогда не было в Украине".

"Это - будет точка невозврата. И вся эта политическая коррумпированная элита просто рассыплется", - убежден Сытник.