Директора НАБУ призначатиме Кабмін, - рішення Верховної Ради

Верховна рада України передала Кабінету міністрів повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

Законопроєкт підтримали 304 нардепи.

Тепер закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. А також повноваження Кабінету міністрів щодо призначення директора бюро та його звільнення за наявності законних підстав.

Також зазначається, що конкурс на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість членів - по трійці від Кабміну і міжнародних експертів.

Звільнити очільника НАБУ зможуть "за наявності підстав", якщо за це рішення проголосує не менше як дві третини від посадового складу Кабміну.

Оцінку ефективності НАБУ буде проводити призначена Кабміном комісія з трьох міжнародних експертів.

Також, усувається правова невизначеність статусу Артема Ситника як директора НАБУ, яка виникла після рішення Конституційного суду. Він продовжить обіймати посаду директора вже за новою процедурою.