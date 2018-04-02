Дисциплинарная комиссия взялась за дело главы САП Холодницкого

Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла производство относительно главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

При этом в КДКП не смогли сказать, кто именно будет рассматривать жалобу, отметив, что есть автораспределение дел. На рассмотрение жалобы у КДКП есть два месяца, хотя вывод предоставить могут и раньше, передает theinsider.ua.

Как сообщал УНИАН, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что подозревает главу САП в давлении на суд, чиновников и свидетелей с целью дачи ими неправдивых показаний и отказывается работать с Холодницким. В ответ Холодницкий опроверг все обвинения и заявил, что намерен защищаться.

Также в СМИ появлялась информация, глава САП размышляет над отставкой. Однако позже, в комментарии УНИАН, он отметил, что не будет уходить в отставку.

Позже выяснилось, что кабинет Холодницкого прослушивался.

Против Холодницкого проводится оперативно-розыскное дело по статьям "Разглашение данных досудебного следствия" и "Нарушение права на защиту". Также известно, что кроме НАБУ руководителя САП прослушивало СБУ.

29 марта Сытник признал, что сотрудничает с ГПУ по делу против Холодницкого.

30 марта Сытник и Луценко подали дисциплинарные жалобы на Холодницкого в квалификационную комиссию прокуроров.