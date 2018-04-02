Для депутатов в Раде введут единую электронную карту

В парламенте будет введена единая электронная карта для народных депутатов. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Во время совещания мы договорились о введении единой электронной карты для народных депутатов, которая бы работала и на вход в зал Верховной Рады и для голосования в комитетах", - заявил Парубий.

По его словам, введение такой карты решит вопрос регистрации и персональных голосований парламентариев. "Мы договорились, что начинаем техническую подготовку для урегулирования этого вопроса, чтобы следующий созыв уже мог работать по той системе - как работает современный европейский парламент, а мы могли тестировать данную программу. Я предоставил поручение аппарату Верховной Рады о подготовке технических условий для того, чтобы единая электронная карта могла работать", - рассказал Парубий.

Председатель парламента заявил, что в четверг депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении два законопроекта по изменению количества парламентских комитетов.

"Четверг мы начинаем с законопроектов по реформе парламента. В частности из двух законопроектов по количеству комитетов и распределению комитетов по принципу Дьонте. Предлагается, чтобы мы этот блок реформ парламента был первым в четверг, и мы с него начали. Мы можем выйти на положительное решение и принять в первом чтении эти два закона", - добавил Парубий.

Голос Столицы

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