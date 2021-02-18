Для імплементації "Мінська" потрібні додаткові зусилля і політична воля сторін - ОБСЄ

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ Хайді Грау вважає, що для імплементації Мінських домовленостей знадобляться додаткові зусилля і політична воля сторін.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Грау після чергових зустрічей ТКГ і її робочих груп у форматі відеоконференцій.

Вона нагадала, що 12 лютого виповнилося шість років з моменту підписання "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", який, у сукупності з "Мінським протоколом" і "Мінським меморандумом", становить єдину політичну основу для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Учасники засідань ТКГ запевняють про відданість Мінським домовленостям. Проте для їх імплементації ще знадобляться додаткові зусилля і політична воля сторін", - зазначила Грау.

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ заявила, що заходи з посилення режиму припинення вогню сприяли значному зменшенню вогневої активності в зоні конфлікту, проте останнім часом спостерігається зростання кількості його порушень.

"Це було предметом дискусії на засіданні робочої групи з безпеки. Учасники робочої групи також обговорювали умови та порядок узгодження і проведення ремонтно-відновлювальних робіт на критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури", - повідомила Грау.

Вона поінформувала, що політична робоча група займалася питаннями, пов'язаними з виконанням доручення ТКГ розробити проект плану дій у повній відповідності з Мінськими угодами.

"Я закликаю учасників робочої групи проявити політичну волю до компромісів і взаємних поступок з метою зближення позицій", - заявила представник ОБСЄ.

За інформацією Грау, в центрі уваги гуманітарної робочої групи було усунення перешкод для відкриття і забезпечення належного функціонування КПВВ поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області. У цьому контексті вона висловила сподівання на невідкладне вирішення невирішених питань з метою одночасного відкриття обох КПВВ у найкоротші строки.

Крім того, як повідомила Спецпредставник ОБСЄ, під час дискусій у робочій групі також обговорювалися аспекти, пов'язані із взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

Учасники економічної робочої групи займалися питаннями забезпечення водопостачання через лінію дотику та функціонування мобільного зв'язку "Водафон-Україна" в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). Також відбулося обговорення можливої міжнародної інспекції об'єктів в ОРДЛО, які мають радіоактивні матеріали, поінформувала Грау.

17 лютого відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке проходило у форматі відеоконференції.