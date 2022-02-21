Для виключення Трухіна та Кузьміних у фракції «Слуга народу» збиратимуть підписи

Народним депутатам із парламентської фракції "Слуга народу" роздадуть підписні листи для збору підписів щодо виключення зі складу фракції парламентаріїв Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила у Телеграмі за результатами фракційного засідання в понеділок, передає Укрінформ.

"Народним депутатам від "Слуги народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних", – констатувала вона, посилаючись на заяву голови фракції "СН" Давида Арахамії.

Палійчук уточнила, що така процедура раніше застосовувалася, зокрема, при виключенні з фракції народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.

Як повідомлялося, народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Трухін 23 серпня 2021 року начебто спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ. Унаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. Через кілька днів після інциденту деякі ЗМІ видалили інформацію про це.

31 серпня процесуальний керівник у справі щодо ДТП за імовірної участі Трухіна доручив подальше розслідування слідчим Державного бюро розслідувань.

1 лютого 2022 року журналісти видання “Українська правда” оприлюднили відеозапис із камери поліцейського, який прибув на місце ДТП. На відео Трухін звертається до нього зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Монастирським. Він також заявив, що не був за кермом автівки. Депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”. За даними ЗМІ, цього правоохоронця звуть Сергій Петрик.

У МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитися” з Денисом Монастирським, і наголошують, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань. Зі свого боку у ДБР заявляють, що слідчі не мали у своєму розпорядженні відео з ДТП за участю депутата.

2 лютого Трухіна виключили зі складу партії "Слуга народу". Президент Зеленський підтримав таке рішення політсили.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кримінальне провадження щодо Трухіна за фактом пропозиції ним надання неправомірної вигоди розслідуватиме НАБУ.

Водночас 31 січня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату зі "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали на хабарі 558 тис. грн. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.