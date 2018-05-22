Дмитрий Добродомов не исключает возможности своего участия в президентских выборах

Лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов во время встречи с жителями Львова в понедельник, 21 мая, не отверг идею о своем участии в следующих президентских выборах 2019 года. Об этом сообщает Leopolis.news.

По словам политика, в течение следующих двух недель украинцы могут ожидать роспуска парламента, а затем и досрочных выборов.

"Что касается выборов президента, то давайте дождемся всех политических сил, которые присоединятся к демократической оппозиции. Через два-три месяца я лично поддержу рейтингового кандидата и лично буду работать ради его победы", - отметил Дмитрий Добродомов.

Он также сообщил, что не против того, чтобы к демократической оппозиции присоединились "вменяемые политические силы".

"С ВО "Батькивщина" мы провели ряд акций и подготовили законопроекты и это стало причиной нашего общения. Наши взгляды совпадают по депутатской неприкосновенности, новому избирательному законодательству, закону об антикоррупционном суде. Поэтому наши двери открыты для всех действительно демократических сил", - подытожил Дмитрий Добродомов.

Напомним, что партии "Народный контроль" и "Гражданская позиция" намерены создать общую политическую платформу "Народное доверие".