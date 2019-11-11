Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

Дубилет предлагает раздать руководству государства защищенные смартфоны вместо устаревших аппаратов спецсвязи

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет инициирует постепенную замену устаревших аппаратов Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) на защищенные смартфоны с мобильным приложением, использующим для голосовой и текстовой связи алгоритмы постквантумной криптографии.

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

"На поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на что-то более эффективное... Представьте себе, что вместо древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой святи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - отметил Дубилет.

Он также подчеркнул, что будет предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, профильному министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову (курирует Госспецсвязи), новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

По мнению Дубилета, Украина не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи. "Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - подчеркнул министр Кабмина.

Он также заявил, что правильное шифрования и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала, поскольку в этом случае нет компромиссов с безопасностью.

"Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", - отметил Дубилет.

Он также уточнил, что выделенные каналы святи можно оставить сугубо для военных коммуникаций.

Дубилет также озвучил информацию о том, что в настоящее время топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры, а защищенное приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Watsapp/Telegram.

По мнению министра, реализация такого проекта могла бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным.

Как сообщалось, в середине октября Министерство цифровой трансформации анонсировало проведение аудита Госспецсвязи и ее реформирование.