Дмитрий Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат

Правоохранители раскрыли убийство известного журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года. Об этом заявил политический эксперт, журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала NewsOne.

По полученным данным, следствие установило личность подозреваемого в совершении преступления и обладает информацией о мотивах убийства.

"Убийство Павла Шеремета раскрыто, но о нем не говорят. Почему не говорят о том, что известен убийца Шеремета, мотивы, известно вообще все?" - заявил Гордон.

При этом он подчеркнул, что к убийству журналиста Российская Федерация не имеет никакого отношения - его смерть является результатом "внутренних разборок".

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что правоохранительные органы уже девять месяцев расследуют убийство журналиста Павле Шеремета.