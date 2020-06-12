Дмитро Кулеба: В Україні необхідно знайти збалансоване рішення щодо подвійного громадянства

Питання подвійного громадянства викликає дискусії в Україні, тому необхідно знайти збалансоване рішення щодо цього питання, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії, є різні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми маємо знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з початку 90-х років, коли ухвалювали Конституцію і вводили правило про єдине громадянство, ситуація геть змінилася. Давайте дивитися правді в очі: мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. При цьому, вони хочуть залишатися громадянами України, мільйони з них допомагали Україні в найважчі для неї хвилини", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

При цьому Кулеба наголосив, що наявність двох паспортів неприпустима для держслужбовців, для представників влади, а також подвійного громадянства не може бути з державою агресором.

"Є окупація, є окупант, який цілеспрямовано на окупованих територіях порушує міжнародне право, тому що те, що вони роблять, заборонено міжнародним правом. Це абсолютно інший юридичний випадок", - пояснив він.

Кулеба також додав, що коментуючи це питання, представляє особисту позицію щодо цього питання.

"Я не уявляю наразі тут позицію держави, коментуючи це. Я, як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу наголосити, що ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення для цього, для того, щоб українці, які розсипані наразі всім світом, мали можливість не розривати зв'язок із Батьківщиною", - сказав він.