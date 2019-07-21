No1 виборчого списку "Слуги народу" врочили і посаду прем'єр-міністра. Якщо головний політолог Зеленського дійсно делегований на посаду спікера Ради, то інтрига з призначенням голови уряду лише посилюється

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключив, що він може зайняти посаду спікера Верховної Ради. Це політик сказав перед голосуванням на виборчий дільниці у Києві, зазначають Патріоти України, повідомляє "Патріоти Укра\ни".

На прохання журналістів прокоментувати прогнози про те, що він стане спікером парламенту, Разумков відповів: "Все можливо, але про це ще рано говорити".

За його словами, три місяці тому у країні почалися зміни і наразі проходить "третій тур виборів".

Разумков зазначив, що президент Володимир Зеленський розумів, що буде важко, але не очікував такої байдужості до виконання своїх обов'язків з боку парламенту, тому прийшло розуміння необхідності глобальних змін.

Він додав, що національна економіка не відчула потрясінь від того, що відбуваються дострокові вибори і таку позицію підтримують міжнародні партнери.

"15 вересня треба буде вносити новий бюджет на наступний рік і логічно, якщо його буде формувати новий парламент", - сказав Разумков.

На питання журналістів, коли люди зможуть відчути зміни, через рік чи два, і чи очікувати продовження тієї політичної позиції щодо декомунізації, яку вів попередній склад парламенту, лідер "Слуги народу" зазначив, що змін треба не очікувати, а діяти.

"Щодо декомунізації, то Конституційний суд сказав своє слово. Але вважаємо, що ініціативу з перейменуванням треба було віддавати людям. Зокрема, винести це питання на місцевий референдум", - сказав він.

У нього також запитали, чи домовлялась партія про підтримку з різними політсилами, зокрема з партією Міхеіла Саакашвілі, який напередодні закликав за списками голосувати за "Слугу народу".

За словами Разумкова, це не погано, що їх підтримують інші партії, але про це ніяких домовленостей не велось.