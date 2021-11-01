До 30 "слуг народу" відмовляються надавати інформацію про свою COVID-вакцинацію, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" є депутати, які не просто відмовляються вакцинуватися, а й надати інформацію про свої персональні дані.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу на раді голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Більшість людей, які вакцинувалися, говорять про це... Але є низка людей, а їх чимало, які взагалі не хочуть розкривати персональну інформацію. Що з цим робити, ми поки що не визначилися", - зазначив він і уточнив, що йдеться про два-три десятки народних депутатів "СН".

Депутат нагадав, що завтра парламент має розглянути ухвалу, згідно з якою до Верховної Ради пускатимуть або за сертифікатом про COVID-вакцинацію, або з негативним ПЛР-тестом.

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За словами Арахамії, швидше за все на вході до парламенту можна буде пройти тест на антиген, щоб мати доступ до будівлі.