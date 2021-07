До Чорного моря прямує транспортно-десантний корабель США USNS Yuma

До Чорного моря прямує транспортно-десантний корабель Військово-морських сил США USNS Yuma. Про це у Twitter повідомила пресслужба Шостого флоту ВМС Сполучених Штатів.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021

У Чорному морі та прилеглих районах проводяться військові навчання Sea Breeze, організовані Сполученими Штатами та Україною. У них задіяні 5 тисяч військовослужбовців з 32 країн, у тому числі з Австралії, Канади, Великої Британії, Туреччини, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Ізраїлю, Грузії, Румунії, Бразилії і Південної Кореї. Однак Sea Breeze-2021 відкрили нову точку напруги між НАТО та Росією.

5 липня повідомлялося про те, що Sea Breeze-2021 за крок від активної фази. Кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування в міжнародних водах Чорного моря.