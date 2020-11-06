До Київради пройшли сім партій

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій.

Про це під час оголошення офіційних результатів виборів у столиці повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає кореспондент Укрінформу.

Так, перемогу на цих виборах здобули: УДАР - 19,98%.

"Європейська солідарність" - 20,52%.

"Слуга народу" - 7,53%.

"Батьківщина" - 7,49%.

"Опозиційна платформа - за життя" - 7,81%.

"Єдність" - 8,74%.

"Голос" - 5,97%.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

На виборах мера Києва перемогу вже в першому турі здобув чинний міський голова Віталій Кличко.