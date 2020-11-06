До Київради пройшли сім партій

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій.
Про це під час оголошення офіційних результатів виборів у столиці повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає кореспондент Укрінформу.
Так, перемогу на цих виборах здобули: УДАР - 19,98%.
"Європейська солідарність" - 20,52%.
"Слуга народу" - 7,53%.
"Батьківщина" - 7,49%.
"Опозиційна платформа - за життя" - 7,81%.
"Єдність" - 8,74%.
"Голос" - 5,97%.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.
На виборах мера Києва перемогу вже в першому турі здобув чинний міський голова Віталій Кличко.