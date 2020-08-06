До КС надійшли три конституційні подання від 47 народних депутатів

До Конституційного Суду України в середу, 5 серпня, надійшли конституційні подання від 47 народних депутатів, що стосуються окремих положень Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу, а також окремих положень закону "Про попередження корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів.

Зокрема, як повідомляє у четвер вранці відділ комунікацій КС і правового моніторингу, до суду надійшли такі подання нардепів:

- щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України;

- щодо відповідності Конституції України окремих положень Кримінального процесуального кодексу України;

- щодо конституційності окремих положень закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян.

"Автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному закону України", - зазначили у суді.