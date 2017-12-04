До Нового года должен состояться масштабный обмен пленными, - И. Геращенко

Самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.

Об этом заявила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в кулуарах Верховной Рады.

"Если ничего не сорвется, мы освободим наших 74 героев... Если все это получится, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, что 74 гражданина мы должны освободить и передать 306 лиц в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь", - сказала Геращенко.

По ее словам, детали обмена, в частности фамилии и даты, должны остаться неразглашенными до определенного времени.

"Конечно, пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате мы сказать не можем, чтобы все прошло. Как только мы будем гото вы это сделать, информация будет обнародована", - уточнила представитель Украины в ТКГ в Минске

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