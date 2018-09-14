До президентских выборов 2019 года обмена заложниками не будет - Кучма

До президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, передает "112 Украина".

Так, Кучма считает, что обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет.

"Я не думаю, что какие-либо изменения будут вообще до президентских выборов", - сказал Кучма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо".

По словам Климкина, освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь". Он также заявил, что Россия рассматривает людей как "человеческий материал, который должен быть израсходован".

РБК-Украина также сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь предлагает российской коллеге Татьяне Москальковой провести встречу для обсуждения реализации договоренностей президентов Украины и РФ о посещении удерживаемых в тюрьмах двух стран.

Отметим, ранее Москалькова заявляла, что обмен Сенцова на российских заключенных, которые содержатся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины.