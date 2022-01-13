До РНБО не надходили документи щодо санкцій проти Порошенка – Данілов

Рада національної безпеки і оборони розгляне документи щодо запровадження санкцій проти експрезидента Петра Порошенка у разі їх надходження до апарату РНБО. Станом на кінець 2021 року такі матеріали не надходили.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, чи вивчала РНБО можливість запровадження санкцій проти Порошенка.

«Якщо буде подання, ми будемо його вивчати. Ми не працюємо з емоціями. Ми не працюємо з усіма документами, які є в ДБР, НАБУ, десь ще в інших органах. Ми працюємо з тими документами, які офіційно заходять в апарат Ради національної безпеки і оборони, вони відпрацьовуються у відповідний спосіб, Президент приймає рішення скликати Раду на такий-то день, на такий-то час, ми доповідаємо. Всі отримують документи», – зазначив Данілов, додавши, що на момент запису інтерв’ю до апарату РНБО не надходили згадані документи.

Секретар Радбезу також зауважив, що всі члени РНБО вчасно отримують документи, які виносяться на розгляд, та дуже прискіпливо готуються до голосувань. Зокрема, дуже уважно документи вивчають міністр оборони Олексій Резніков, генпрокурор Ірина Венедіктова та віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина, зазначив Данілов.

Він також звернув увагу, що всі документи надходять в РНБО від правоохоронних органів під грифом «таємно», щоб не було витоку інформації.

30 грудня Данілов заявив, що члени РНБО підтримають рішення про застосування персональних санкцій щодо експрезидента, лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата Петра Порошенка, якщо відповідні подання надійдуть до Апарату РНБО.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що, «діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо до першої половини січня перебуває в закордонному відрядженні.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться із закордонної поїздки до Києва 17 січня.