До Саакашвілі не допускають особистого лікаря - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що до екс-президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, не допускають особистого лікаря.

"До громадянина України Міхеіла Саакашвілі не допускають особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе. Учора під час нашої зустрічі лікар повідомив, що його не допускають до Міхеіла. Інколи він змушений очікувати по 5-7 годин біля входу до в’язниці №18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі", - написала Денісова у Facebook у середу.

За її словами, під час останнього відвідування лікарю стало відомо, що в аналізах Міхеіла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи.

"Стабілізувати стан його здоров'я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря Міхеіл відмовився їх приймати", - наголосила омбудсмен.

Вона заявила, що, за словами лікаря, Міхеіл готовий виконати рішення ЄСПЛ і припинити голодування, якщо його помістять у багатопрофільну цивільну лікарню для проходження реабілітації після голодування.

"Ніколоз Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та Народного захисника Грузії, що в медзакладі в'язниці №18 не може бути забезпечено проведення всіх необхідних заходів для виведення Міхеіла з голодування. Більше того, у Грузії, на його думку, відсутні фахівці-лікарі, які мають відповідний досвід та професію", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що після завершення зустрічі з нею (о 23:00) лікар Саакашвілі повернувся до в'язниці чекати на можливість допуску до свого пацієнта.

"Однак двогодинне очікування не дало результатів - дозвіл на відвідування так і не було надано. Сьогодні Ніколоз Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Міхеіла", - резюмувала Денісова.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані).

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.