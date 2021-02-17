До складу РНБО увійшла міністр у справах ветеранів

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Про це сказано в указі від 17 лютого.

Зазначимо, що Лапутіна - друга жінка в історії України, яка отримала військове звання генерала.

Вона 28 років, до 2020 року, проходила військову службу в СБУ. Шість років служила в районі проведення АТО.

Її призначили на посаду міністра ветеранів у грудні торік.

Лапутіна стала 20-м членом РНБО, куди входять також президент та інші вищі посадові особи держави.

Нагадаємо, 19 лютого, на Банковій, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому частину питань розглянуть у закритому режимі. В Офісі президента повідомили, що на цьому засіданні приймуть рішення спрямовані на усунення загроз національній безпеці держави.