До України чартером таємно завезли вакцину Pfizer для чиновників - Бродський

Деякі народні депутати та високопоставлені чиновники таємно вакцинували проти COVID-19, нелегально завезеної в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за дві дози препарату по 2,5 тисячі євро, стверджує бізнесмен Михайло Бродський в колонці на сайті "Обозреватель", де він є головою редакційної ради.

Бродський додав, що серед тих, хто вакцинувався нелегально завезеною вакциною були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та низка народних депутатів, в тому числі й глава профільного медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

"Очевидці стверджують: за два етапи вакцинації наші "слуги" платять по 2,5 тис євро. Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину цього року і тепер переплачують приблизно в 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 - за дві", - написав Бродський.

Він стверджує, що партію вакцини Pfizer таємно завезли в Україну чартером перед Новим роком. Бродський припускає, що вакцину ввезли без розмитнення і пронесли через "Зал офіційних делегацій", "прикриваючись паспортом якогось народного депутата".

Бізнесмен закликав СБУ перевірити нелегальну вакцинацію незареєстрованим препаратом. Він додав, що попросив правоохоронців з Ізраїлю перевірити цю інформацію.

"Водночас цим займуться ізраїльські розслідувачі, до яких я написав відповідне звернення. Упевнений, що українські правоохоронці не знайдуть складу злочину, а ізраїльські - розкриють усі", - написав він.

Бродський також запропонував чиновникам скласти тести на антитіла для підтвердження припущень про вакцинацію.

Ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу COVID-19 на завершальній стадії клінічних випробувань склала 95%. Ціна на їх вакцини становить 20 доларів за дозу.