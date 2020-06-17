До України прибула нова партія ракет Javelin зі США

Україна 16 червня отримала від США обладнання на понад 60 мільйонів доларів для потреб військових. Зокрема серед переданого були американські ракети Javelin.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

Окрім протитанкових ракет, до України прибули рації та боєприпаси.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного... Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Середа, 17 червня 2020 р.

Нагадаємо взимку міністерство оборони США уклало контракт на виробництво ракетних комплексів Javelin для України та ще багатьох країн.