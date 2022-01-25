До України прибула третя партія оборонної допомоги із США

До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" сьогодні, 25 січня, прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги США для ЗСУ вже в Україні. Партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". У пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Зміцнюємо обороноздатність!", - написала Маляр.

США планують передати Україні кораблі та бомбардувальники для стримання російської агресії - ЗМІ Також вона подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу.

"Разом ми сильніші, а світ - безпечніший!", - додала заступниця міністра.

Як відомо, у ніч на 22 січня в аеропорт Києва прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів. Це перша з кількох партій з нового пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, у міністерствах оборони Естонії, Латвії й Литви підтвердили виділення Україні партії зброї після отримання дозволу від США. Там зазначили, що постачання озброєнь почнеться найближчим часом.

Раніше британські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III здійснили сьомий рейс з черговою партією гранатометів NLAW для України.

Як відомо, працівники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про "високу ймовірність" нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Зі свого боку очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в разі повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну Збройні сили не зможуть втримати наступ без допомоги Заходу.