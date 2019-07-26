До ВР проходять 254 депутати від "Слуги народу", 124 від решти партій та 46 самовисуванців - ЦВК

130 зі 199 депутатів, що перемагають в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, були висунені партією "Слуга народу", повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

23 депутати, що перемагають у мажоритарних округах, представляють інші партії: по шість - "Опозиційна платформа - За життя" та "Опозиційний блок", три - партію "Голос", по два - партію "Європейська солідарність" та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", по одному - Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Об'єднання "Самопоміч", партії "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".

Ще 46 переможців в одномандатних округах висувалися самостійно і не представляють на виборах якоїсь політсили.

За результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 100% електронних протоколів, у багатомандатному виборчому окрузі (за партійними списками) проходять партії "Слуга народу" (43,16% голосів виборців), "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,10% і "Голос" - 5,82%. Решта партій не долає 5%-го прохідного бар'єру.

Такий розподіл голосів дає змогу "Слузі народу" отримати в парламенті за партійними списками 124 місця, "ОПЗЖ" - 37, "Батьківщині" - 24, "Євросолідарності" - 23 і "Голосу" - 17.

Отже, партію "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання представлятимуть 254 депутати, 43 - "ОПЗЖ", 26 - "Батьківщину", 25 - "Європейську солідарність", 20 - "Голос", 6 - партію "Опозиційний блок", по одному - "Свободу", "Самопоміч", партії "Біла Церква разом" та "Єдиний центр", також у парламенті буде 46 самовисуванців.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня за змішаною системою: 225 кандидатів обирали за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі і 199 за мажоритарною системою в одномандатних округах.

Чинна редакція Конституції не містить вимог про обов'язкове входження народного депутата до фракції партії, за списком якої його було обрано до парламенту. Тому не виключено, що, окрім фракцій партій, які подолали 5%-й бар'єр, у майбутньому парламенті буде створено депутатські групи, до яких можуть увійти депутати-мажоритарники.

Згідно із законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше ніж на 15-й день із дня голосування (не пізніше за 5 серпня). Не пізніше ніж на п'ятий день (не пізніше за 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднить ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).