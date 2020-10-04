Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь Кернеса

Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь діючого міського голови Геннадія Кернеса. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у неділю, 4 жовтня.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав політик.

Він також розповів, що спілкувався сьогодні з сім'єю та друзями діючого мера.

"Непроста була розмова, але найголовніше: лікарі задоволені динамікою лікування. Він йде на поправку і ми всі чекаємо його в Харкові", - зазначив Добкін.

Нагадаємо, колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова 23 вересня. Раніше він заявляв про намір балотуватися на посаду мера Києва.

На початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв'язку з ускладненням здоров'я виїхав на лікування у Німеччину. На початку жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на ковід.

"Блок Кернеса" затвердив його кандидатом на посаду мера Харкова 23 вересня.