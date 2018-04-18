Добкин на суде рассказал о последнем звонке Януковича и его визите в Харьков

Нардеп и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин на допросе в Оболонском суде 18 апреля рассказал о прилете экс-президента Виктора Януковича накануне его бегства из Украины.

По словам Добкина, 21 февраля 2014 года ему позвонил тогдашний глава Администрации президента Андрей Клюев и предупредил, чтобы глава области готовился к визиту президента.

Впоследствии Добкину по спецсвязи позвонил и лично Янукович, чтобы убедиться, готовятся ли к его прибытию.

"Прилетел на двух вертолетах. В одном был сам президент и глава Администрации президента Клюев, глава Верховнох Рады Рыбак и ныне покойный сын Януковича. И женщина еще, я ее имени не знаю", - рассказал Добкин.

Он добавил, что визит был официальным.

По делу о государственной измене из 15-ти свидетелей, которых хочет вызвать защита Януковича, - десятеро скрываются в России.

Напомним, в ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение в госизмене Виктору Януковичу в помещении Святошинского суда, будучи на прямой связи с ростовским судом, где находился президент-беглец. Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Оболонский суд Киева разрешил осуществлять специальное судебное производство по делу Виктора Януковича.

Ему грозит до 15 лет заключения.

Также суд рассматривает дело относительно причастности Януковича и его приспешников к расстрелам на Майдане зимой 2014 года.