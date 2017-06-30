Добкин причинил Харькову ущерб на 179 млн грн и может сесть на 12 лет, - СМИ

Генеральная прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппозиционного блока" Михаила Добкина по подозрению в преступлениях против собственности и в сфере служебной деятельности, ему грозит до 12 лет заключения

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на этот документ, имеющийся в редакции, сообщает Depo.ua.

Добкину инкриминируется злоупотребление служебным положением, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, мошенничество и пособничество.

Речь идет об аферах с землей, которые Добкин проводил в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета. В частности, он якобы способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно- строительного кооператива "Авантаж" и ОК "Жилстрой-1".

По оценке правоохранителей, противоправные действия мэра Харькова причинили городу убытков на 178,6 млн грн.

"Принимая во внимание то, что преступления, которые инкриминируются Добкину, являются тяжкими и особо тяжкими и предусматривают возможность назначения наказания на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находясь на свободе Добкин М.М. может скрываться от органов досудебного расследования и суда", - отмечает прокурор.

Поскольку правоохранители считают, что с целью избежания наказания Добкин лично или при посредничестве третьих лиц в том числе должностных лиц Харьковского городского совета может уничтожить, скрыть или исказить документальные улики и запугать свидетелей, прокуратура просит Верховную Раду дать также разрешение на арест Добкина.

Напомним, что 29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина. Одновременно по состоянию на утро 30 июня в Верховной Раде не получили этого представления.

Depo

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