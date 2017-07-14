Добкин пришел в ГПУ с паспортами и "тревожным чемоданчиком"

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин пришел на допрос в Генеральную прокуратуру со всеми своими паспортами

Об этом он заявил журналистам перед входом в ведомство, передает Depo.ua.

"Я принес паспорта, вот случайно нашел еще и старый дипломатический паспорт от 2011 года и его тоже на всякий случай взял. Я никуда не убегаю и собираюсь установить истину", - заверил он.

Добкин считает, что может скоро оказаться за решеткой - он взял с собой свои вещи.

Напомним, что вчера народные депутаты поддержали представление генпрокурора о снятии неприкосновенности и аресте с нардепа "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Главное следственное управление ГПУ по 8 ноября 2014 года расследует совершение в 2008 году должностными лицами Харьковского горсовета, когда им руководил Добкин, уголовных правонарушений, предусмотренных ст 190 (мошенничество), статья 191 (хищение), ст. 255 (создание преступной организации), ст. 364 (злоупотребление). Были проанализированы документы на предоставление строительных участков для двух ЖСК "Авантаж" и "Жилстрой-1", незаконное отчуждение земель на территории Харькова для этих кооперативов площадью 77,8 га. Общая сумма убытков по оценочной стоимости земли свыше 226 млн грн. То есть учредители строительной компании назвали ЖСК то, что не является кооперативом (ибо он должен быть создан физическими лицами), чтобы экономить на уплате налогов. А Харьковский совет все равно предоставил им землю.

Представление против Добкина Луценко внес в парламент 29 июня.

13 июля Добкин приготовился к возможному аресту: взял с собой в Раду спортивный костюм в "тревожном чемоданчике".

Depo

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