Добкин рассказал о угрозе снятия с него неприкосновенности и отменил паломничество в Иерусалим

Народный депутат Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") подтвердил со ссылкой на свои источники подготовку Генеральной прокуратурой представления на снятие с него депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает "Страна".

"Я знал об этом еще до того, как эта информация попала в прессу", - отметил Добкин.

Он также заявил, что представление на него на снятие иммунитета можно расценивать как "давление на оппозицию".

"Я недавно спрогнозировал в Facebook, что после представлений Генеральной прокуратуры в отношении провластных депутатов будет еще одно по адресу представителей оппозиции. Как я понимаю, цель - соблюсти баланс. Все так и вышло, но с отсрочкой из-за "наезда" на Игоря Гужву.

Добкин также заявил, что знает, как в ГПУ "срочно искали подходящие кандидатуры". "Как все произошло, у меня задокументировано. И я поделюсь этими данными, когда Генпрокуратура официально озвучит свои планы по представлению и передаст документы в Верховную Раду", - сказал Добкин.

"Я никуда не собираюсь убегать и даже отменил запланированную паломническую поездку в Иерусалим. Поеду, когда развалится это гнусное дело против меня", - резюмировал он.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил через Facebook, что в данное время его ведомство готовит очередное представление на снятие депутатской неприкосновенности с парламентария с расчетом на его рассмотрение Верховной Радой до конца текущей сессии.

"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР", - написал Луценко.

Напомним, Скорик и Добкин требовали ранее допросить себя по обвинениям Луценко.