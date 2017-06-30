Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что не собирается покидать Украину до завершения расследования в отношении него. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Страна.ua".

"Я никуда не собираюсь убегать и даже отменил запланированную паломническую поездку в Иерусалим. Поеду, когда развалится это гнусное дело против меня", - сказал Добкин.

Кроме того, Добкин отметил, что заранее знал о готовящемся представлении о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Я знал об этом еще до того, как эта информация попала в прессу. Я недавно спрогнозировал в Фейсбуке, что после представлений Генеральной прокуратуры в отношении провластных депутатов будет еще одно по адресу представителей оппозиции. Как я понимаю, цель - соблюсти баланс. Все так и вышло, но с отсрочкой из-за "наезда" на Игоря Гужву", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении Добкина к уголовной ответственности.