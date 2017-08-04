Добкин заявил, что об аресте собственного имущества узнал из СМИ

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что не видел решение суда об аресте его имущества. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение суда ни я, ни мои адвокаты не видели. Это судебное заседание проходило без нас, нас никто туда не звал, никто не уведомлял повесткой. Поэтому что они там приняли, что там говорили прокуроры - я могу знать только из средств массовой информации", - сказал он.

Народный депутат отметил, что ни он, ни члены его семьи не владеют землей на территории Харькова.

"Ни у меня, ни у моей семьи в собственности нет ни одного квадратного метра земли на территории города Харькова. Поэтому что попало в судебное решение - будем разбираться", - подчеркнул Добкин.

Также на вопрос о его нынешнем местонахождении, он ответил: "Сижу на веранде собственного дома, пью чай, разговариваю с вами по телефону".

Добкин уверен, что является потерпевшим, так как, по его словам, прокуратура и суд периодически у него "что-то отбирают - то машины, то погреб, то дом".

"Когда изучим документы - дадим достойный ответ", - подытожил народный депутат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Печерский районный суд Киева наложил арест на участок земли, два автомобиля, два дома и винный погреб народного депутата Михаила Добкина.