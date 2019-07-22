Добкины не прошли в Раду, а из трех братьев Балог в новый созыв попал только один

Братья Михаил и Дмитрий Добкины не проходят в новый созыв Верховной Рады.

Михаил Добкин баллотировался в Верховную Раду под 15-м номером в списке партии "Оппозиционный блок". Она набирает около 3% голосов по многомандатному округу при 5%-ном проходном барьере.

Дмитрий Добкин баллотировался по округу No178 с центром в Балаклее и набрал чуть больше 16% голосов избирателей (10,5 тысячи). Победу на этом округе одержал глава Балаклейского райсовета, представитель "Слуги народа" Александр Литвинов, у него 31,5% голосов (20,2 тысячи).

Напомним, что Дмитрий Добкин был депутатом 7-8 созывов, Михаил Добкин - 4 и 8 созывов.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Виктор Балога победил на округе No69 с центром в Мукачево, за него проголосовали 35,81% избирателей (21 265 голосов). Кандидат от "Слуги народа", член исполнительного комитета Лаливского сельсовета Эдгар Токарь стал вторым с результатом 34,47% (20 467 голосов).

Павел Балога по результатам обработки 70,43% протоколов на округе No73 с центром в Виноградове набирает только 10,25% голосов (4164). Здесь лидирует депутат облсовета Владислав Поляк, у него больше 41% голосов (16710).

Третий брат Иван Балога набирает 15% голосов на округе No70 с центром в Сваляве по результатам обработки 60,84% протоколов. Здесь побеждает представитель "Слуги народа", председатель Невицкого сельсовета Ужгородского района Михаил Лаба.