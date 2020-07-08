Доказів у справі Порошенка достатньо для повідомлення про підозру - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що у справі екс- президента Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Про це вона сказала у відеозверненні, оприлюдненому Офісом генерального прокурора.

"Сьогоднішня справа - це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі", - зазначила Венедіктова.

"На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканним і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу", - продовжила генпрокурор.

Венедіктова звернула увагу, що кожен підозрюваний може мати одночасно до 5 захисників.

"Кожен із захисників може знайомитись із матеріалами розслідування у зручний для них час. У разі зміни захисника, у нього з'являються підстави знайомитися з матеріалами спочатку. У разі неприбуття будь-кого із захисників у підозрюваного є можливість відмовитись від участі у слідчих діях. Кожен захисник, приміром, має можливість подавати клопотання про відвід судді і навіть ідентичне клопотання, але іншого захисника, має бути розглянуто. А для цього основний судовий процес зупиняється, клопотання передається до системи автоматизованого розподілу справ у суді, та вже новий суддя розглядає таке клопотання", - пояснила генпрокурор.

Щодо того, що суд зібрався вночі і виніс ухвалу про продовження строків досудового розслідування Венедіктова зазначила, що судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з'явилась.

"Вчора о 14:00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже о першій ночі. Сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все", - прокоментувала генпрокурор.

Разом з тим, вона зазначила, зібрані під час досудового розслідування докази наразі визнані достатніми для складання обвинувального акту, і сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування.

"Далі - суд. Прокурорська тяганина із справами має закінчуватися", - сказала Венедіктова.

"Щодо обрання запобіжного заходу: суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність в процесуальній площині - запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування. Слідство завершено", - зазначила вона.

За словами генпрокурора, наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.

"У нас немає функції дослідчої перевірки - за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре це чи погано - питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п'ятим президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян", - сказала Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, Порошенка підозрювали в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення службових повноважень - призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори подали у суд клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Сьогодні, 8 липня, на засіданні суду з розгляду вказаного клопотання представник Держбюро розслідувань оголосив про завершення досудового слідства у справі про призначення Семочка. Водночас напередодні, 7 липня, суд подовжив термін досудового слідства у цій справі ще на три місяці.

