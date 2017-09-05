"Дохлая кошка" от Путина

"Кремль пытается с помощью миротворцев ООН легализовать на Донбассе бандитские образования", - эксперт

Идея украинского Президента Петра Порошенко о размещении миротворцев ООН в зоне конфликта на востоке Украины возымела реакцию российского агрессора. Но, как всегда, в искаженном варианте.

Напомним, 22 августа Порошенко заявлял, что "вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода и камень точит, потому идеи с миротворцами я собираюсь в будущем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН".

Однако Кремль опять сыграл на опережение. Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН, но только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. "Я многократно говорил о том, что поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама организация - ОБСЕ - отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. Размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, вполне уместно. Второе: эти силы должны находиться на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно произойти не иначе как после разведения сторон и отведения тяжелой техники", - заявил Путин. По его словам, это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН относительно миротворцев на линии столкновения, - написала в FB первый заместитель главы Верховного Совета, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина ГЕРАЩЕНКО. - Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия прикосновения, прикосновения со временно оккупированными мордором территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, потому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии прикосновения. Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажения самой идеи миротворцев не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить безопасностную ситуацию и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения ГОСУДАРСТВЕННОЙ украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю".

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, "заявление Путина относительно миротворцев ООН на Донбассе - это неловкий способ прореагировать на то, что уже висит в воздухе". "Вместо реализации той идеи, которая могла бы помочь в разрешении ситуации, Путин пытается подсунуть "дохлую кошку". - комментирует "Дню" Владимир Огрызко. - Ведь что значит - силы миротворцев должны находиться на линии разграничения, а не на границе Украины и РФ? Это означает признание Украиной оккупационной власти как субъекта. То есть переговоры нужно будет вести с представителями этих псевдообразований. Такой расклад не может быть принят. Фактически Путин таким образом пытается продвинуть свои намерения, которые он преследует изначально, - легализовать бандитские образования. Это очередной пиар-ход Путина, который рассчитан на то, чтобы у себя дома продемонстрировать якобы готовность к компромиссам, а внешне играться с теми, кто будет хвататься за эту идею. Реального результата здесь не будет. Поскольку Путин теперь не рискует ездить на международные форумы, потому что там с ним не о чем говорить, то он дает поручение Лаврову внести резолюцию в Совет безопасности ООН. Очень жаль, что мы в этом плане не очень много резолюций соответствующего содержания внесли за два года нашего пребывания в Совбезе ООН".

Но следует понимать, что вопрос миротворческой миссии ООН изначально является очень непростым вопросом. На это обращает внимание руководитель группы по вопросам безопасности от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений МАРЧУК. Еще до заявления Путина, у себя в Фейсбуке он детально описал, что нужно учитывать в данном вопросе:

"Во-первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины, согласно нашему законодательству, возможно только при согласии Верховной Рады. Миротворцы ООН - это вооруженные люди, причем не только стрелецким оружием, но и, как минимум, бронетранспортерами. Уровень вооруженности этой миссии будет детально выписан в мандате.

Второе. Страна, которая инициирует направление такой миссии, должна весьма обстоятельно аргументировать свое предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы укажем на агрессию России, то это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не принимают участие. Если мы не указываем агрессию России, значит, у нас внутренний гражданский конфликт, и тогда миротворцы могут принимать участие.

Третье. Обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не является стороной. Для нас стороной является Россия как страна-агрессор. Согласится ли Россия быть стороной конфликта, да еще в решении ООН? Не думаю.

Президент РФ В. Путин неоднократно выражал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет". Возможно, с Россией имеется предварительная договоренность, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но бесшевронные войска, и там остается только два армейских корпуса ОРДЛО. Тогда де-факто и якобы де-юре России там нет, и единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию является ОРДЛО. Получается, нам остается договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть, побочно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Не знаю, может ли сама ООН предлагать миротворческую миссию непосредственно ОРДЛО, даже через Россию. Сомневаюсь. Мы помним, что заявлял Захарченко о возможном направлении на Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. "Будем стрелять". Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют.

Четвертое. Голосование в Совете Безопасности, скорее всего, Россия заблокирует. Голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу весьма проблематично. Хотя возможно.

Пятое. Допустим, что все эти проблемы решены положительно для Украины. Тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности. Ее доклад детально обсуждается в Совбезе и определяется численность Миссии, ее бюджет, ротация и страхование персонала, уровень вооруженности и другие детали. Например, Миссия берет под контроль всю контактную линию (426 км) и не контролируемый Украиной участок госграницы (406 км700 м)? Или как-то иначе? Какая тогда должна быть численность и бюджет такой Миссии? Почти тысяча километров. Получает ли она на постоянной основе (режим 24/7) доступ к каким-либо объектам и участкам на временно оккупированной территории?

Шестое. Какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами Миссии на территории Украины, особенно на поражение (понятно, что будет выписано, что только с целью самозащиты). В принципе, международная практика есть. Но как будет в украинском случае? Кто будет расследовать факты неправомерного применения оружия членами Миссии, особенно с летальными последствиями.

Седьмое. После решения всех этих вопросов Совбез ООН обращается к странам членов ООН, которые, как правило, имеют опыт миротворческой деятельности, выделить определенное количество военнослужащих определенных военных специальностей для этой Миссии с командиром. Руководство этих стран согласовывает свое решение с местным парламентом. Процедуры разные, но согласие парламентов обязательно.

Восьмое. Создается командование Миссии, которое активно участвует в формировании контингента Миссии. Я уверен, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить ее контингент в состав Миссии, но и ввести своего представителя в состав командования Миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это, скорее всего, будет условием согласия России на эту Миссию, тогда никаких аргументов для отрицания относительно включения ее контингента и представителя в командовании Миссии не будет.

Девятое. Поскольку Миссия будет действовать де-юре на территории Украины (в том числе и за линией фронта), то Украина, как инициатор Миссии, должна принять на себя определенные обязательства относительно обеспечения нормальной деятельности Миссии. Какие? А какие будут гарантии со стороны ОРДЛО и в какой форме? И будет ли это означать, что ООН признает ОРДЛО как самостоятельного субъекта этого процесса?

Ну и десятое. Весьма проблематично предположение о том, что главной задачей Миссии будет обеспечение выборов на оккупированной территории. В этой теме не меньше вопросов, чем в перечисленных. А главное - когда же выборы? И что это за выборы, когда вооруженные люди, да еще иностранцы, даже с мандатом ООН, обеспечивают безопасность их проведения? Что они делают в случае силового конфликта на избирательном участке? И вообще, как и в качестве кого они вмешиваются в конфликтную ситуацию во время выборов? Все это требует очень детальной регламентации. Миротворческий опыт ООН в этом виде деятельности большой.

В целом на поверхности вывод: без всеобъемлющего прекращения огня, длительного и стойкого режима тишины, разведения военных формирований от линии столкновения хотя бы по 10-20 км в каждую сторону под жестким мониторингом и верификацией СММ ОБСЕ или любой структуры Совбеза ООН (даже специально созданной) запустить процесс будет очень сложно. Не говоря уже о том, что в такую зону войдет Донецк и другие большие населенные пункты. Что и как будет происходить в этой зоне разведения? Проще говоря, какая там будет власть? Так называемых серых зон Украина на своей территории не признает. Будет переходная администрация под патронатом ООН на время (до выборов)? Или сразу же возобновление украинской юрисдикции? В целом вопросов будет немало. Даже после принятия политического решения Украины и России о начале нормализации нужно будет специальное соглашение, которое определяет непростую технологию реализации под мониторингом и верификацией СММ ОБСЕ или любой структуры СБ ООН".

Иван КАПСАМУН, Валентин ТОРБА, "День"

