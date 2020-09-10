Документи українських спецслужб із затримання "вагнерівців", потрібно передати до Гааги - Луценко

Документи, що фігурують в операції українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів на Донбасі, необхідно передати до Міжнародного кримінального суду (МКС, Гаага) для їх заочного засудження, заявляє колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Раджу... відправити їх до Міжнародного кримінального суду для заочного засудження всіх тих терористів, інакше вся ця історія переросте в глибоку політичну кризу", - сказав Луценко на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський має звільнити учасників наради, після якої деталі спецоперації стали відомі відповідним структурам Російської Федерації і операцію було зірвано.

За словами екс-генпрокурора, потрібно "звільнити негайно всіх учасників цієї наради, в першу чергу пана Єрмака (голова Офісу президента Андрій Єрмак - ІФ) і Демченка (перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко - ІФ), просити вибачення в офіцерів спецпідрозділів, гідність яких принижують, нагородити їх, здійснити комплекс заходів, щоб подібні речі не могли відбуватися, і не знищувати документів".

Луценко також стверджує, що офіцери практично всіх служб, задіяних у цій операції, готові свідчити на тимчасовій слідчій комісії, яку необхідно створити у Верховній Раді.