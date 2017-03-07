Документы на экстрадицию судьи Чауса направлены в Молдову

Документы на экстрадиционный арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса направлены молдавской стороне, сообщили агентству "Интерфакс- Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Документы на экстрадицию Чауса направлены в Молдову", - подтвердили в САП во вторник.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя САП Назара Холодницкого, украинская сторона готова предоставить доказательства, свидетельствующие об уголовном характере преступлений, совершенных Н.Чаусом, если последний будет просить политического убежища в Молдове.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины..

1 марта Н.Чаус был задержан в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.