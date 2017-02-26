Долгий, но не прочный брак. Янукович рассказал о разводе с женой

Экс-президент Украины Виктор Янукович развелся с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни.

Сейчас Янукович живет в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году, рассказал экс-президент в интервью Der Spiegel.

Корреспондент издания отмечает, что во время разговора Янукович выглядел неуверенным в себе, говорил медленно и многословно, погружаясь в мелочи и обрывая свои мысли. При этом, экс-президент откровенно рассказывал о своей личной жизни. Так, по его словам, финансово его поддерживает только старший сын.

Интервью состоялось в центре Москвы, на 6 этаже офисного здания. Виктора Януковича в столице России окружает масса телохранителей, отмечает издание. "Комната с деревянными панелями на шестом этаже здания в центре Москвы. На стене большие часы "сделано в Корее", шкаф с хрусталем, белые стулья Бурбон - и за дверью много телохранителей", - пишет корреспондент. Он, впрочем, уточняет, что Янукович, "как правило, живет в Ростове-на-Дону".

По словам самого бывшего гаранта украинской конституции, он всего несколько раз встречался с президентом России. "Понимаю, мои проблемы - не его уровень", - заявил Янукович.

Напомним, что Генпрокуратура намерена осудить Януковича заочно.