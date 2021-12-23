Доля України на терезах, а гетьмани все ще ворогують між собою

Навіть примара російських танків у Києві не примирила політиків на Дніпрі. Черговий Майдан був би подарунком для Кремля, що тільки й очікує нагоди, пише Rzeczpospolita.

У Міністерстві оборони в Києві підрахували, що 175 000 російських солдатів можуть чекати на наказ Кремля біля України. Російський флот демонстративно випробовує зброю та використовує ракети, проти яких безпорадна не лише Україна, а й багато країн НАТО. Москва вже відкрито шантажує Захід і прямо загрожує «військовою відповіддю», якщо на Заході відмовляться від умов, які Кремль оприлюднив раніше. Умови, які повинні виконуватися. Ставки були навмисно підняті за рахунок розширення географії спроб Росії домовитися про Україну задля реалізації імперських амбіцій Росії. Сполучені Штати та інші країни НАТО намагаються запобігти черговій агресії Росії на Дніпрі, вони шукають відповідну стратегію, грають з часом і погрожують санкціями.

Кожна з країн альянсу добре усвідомлює, що вона не введе свої війська в Україну, не оголошуватиме війну Росії, не піддаватиме ризику життя своїх громадян. Це означає, що найближчі тижні можуть визначити майбутнє України на багато років вперед.

Москву зупиняє лише одне. Поки немає нагоди - аби пояснити громадськості в Росії рішення Кремля, які коштуватимуть життя багатьом російським солдатам. В ідеалі має статися щось таке, що повністю збентежить західних політиків і озброїть аргументами союзників і симпатиків Росії в Європі.

Припустимо, що в Києві буде ще один Майдан. Масові протести, повалення влади, дестабілізація та хаос. Москва запускає своїх кротів, ситуація на Донбасі загострюється, кров знову ллється. І поки європейські столиці будуть інтенсивно обмірковувати ситуацію, російські підрозділи прямуватимуть на Київ під приводом захисту своїх громадян (як у Грузії у 2008 році чи в Криму у 2014 році). Винищувачі літатимуть не тільки зі сходу, а й з півночі, з боку Білорусі, підконтрольної Росії. Не так давно в МВС Росії підрахували, що до кінця року в самопроголошених Донецькій і Луганській республіках буде мільйон росіян. Привід є.

Такого сценарію не можна виключати, особливо якщо дивитися на те, що відбувається на київській політичній сцені. Президент Володимир Зеленський донедавна оголошував війну найбагатшим з олігархів і не виключав, що готується державний переворот. Перед цим розгорівся скандал (стосувався невдалої операції із затримання російських найманців угруповання Вагнера), який призвів до серйозних відставок зі спецслужб. Наче цього було замало, у понеділок Державне бюро розслідувань України висуває звинувачення експрезиденту Петру Порошенку.(…) І це, як не дивно, відбувається в той самий час, коли підтримка його та партії зростає в опитуваннях. І Порошенко не лише «колишній президент», але й лідер головної опозиційної сили в парламенті («Європейська солідарність») і другий за популярністю політик в країні після Зеленського. Ми можемо тільки догадуватися, що сталося б в Києві, якщо на нього наділи наручники. Це, напевно, сталося б, якби він не покинув країну кілька днів тому.

Порошенко спростував звинувачення з Варшави та заявив, що через загрозу з боку Росії «буде мудрішим» і утримається від повернення в країну, щоб не провокувати заворушень, і оголосив про своє повернення на початку січня.

Навіть примара російських танків у Києві не може примирити українських політиків, вони ні на мить не можуть забути про опитування та політичні бонуси.

До того, як очолити країну, Володимир Зеленський зіграв президента в популярному серіалі «Слуга народу».

Президент у фільмі пережив зраду свого найближчого оточення, був скинутий з посади парламентом та зник з політики. Він повертається, але дивлячись на карту країни, він бачить Україну, розірвану на кілька частин.