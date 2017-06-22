Дональд Туск: Украинский народ заслуживает большего уважения в Европе

Порошенко в Брюсселе провел совместный с Дональдом Туском брифинг, в ходе которого глава ЕС часть речи произнес по-украински.

Украинский народ заслуживает большего уважения в Европе и на поддержку со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает Joinfo.ua.

"Дорогие украинские друзья. Я хочу вас поздравить и поблагодарить вас. Поздравить с тем, что, несмотря на драматические обстоятельства и различные препятствия, несмотря на войну на востоке Украины, вы смогли получить безвизовый режим. И хочу поблагодарить вас за вашу проевропейскую решимость. И мужество, с которым вы защищаете вашу независимость", - сказал он.

Он подчеркнул, что за эти успехи украинцы заплатили также, увы, и кровью.

"Вы заслужили всего, чего вы достигли. И именно поэтому в Европе этому аплодируют и поддерживают вас. Хотя я знаю, что этого не достаточно. Вы имеете право ожидать больше. Вы также имеете право гордиться собой", - отметил Туск.



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