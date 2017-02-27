Достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что Украина победит Россию в гибридной войне на Донбассе.

По мнению силовика, украинцы "обречены на победу", однако военные силы должны поддерживаться экономикой, как сообщает ТСН.

"Сильная армия невозможна без сильной экономики. Поэтому сегодня один из приоритетов - наращивания нашего экономического потенциала, который напрямую связан с оборонным потенциалом. Сильная экономика Украины, и, соответственно, улучшение стандартов жизни украинцев, - важнейшие факторы, необходимые для освобождения оккупированных территорий как Донбасса, так и Крыма", - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета нацбезопасности считает, что бои в районе Светлодарськой дуги и возле Авдеевки показали, что украинская армия сильнее за гибридные войска РФ.

"Достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса", - сказал Турчинов в интервью Цензор.net.

В то же время, по его мнению, в случае начала такой освободительной операции неизвестно, сколько своих дивизий выставит против Украины Россия.

"Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников. Но во всех этих многочисленных хорошо вооруженных подразделений, которые находятся на оккупированном Донбассе, главная задача: в случае нашего наступления продержаться несколько суток до подхода основных сил русской армии", - пояснил он.