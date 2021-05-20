Другий рік президентства Зеленського українці оцінюють гірше, ніж перший - опитування

Другий рік президентства Володимира Зеленського українці оцінюють гірше, ніж перший. Про це свідчать опубліковані 20 травня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як і рік тому, 4% опитаних заявили, що оцінюють роботу Зеленського на "відмінно". Однак за цей час зменшилася кількість тих, хто вважає, що глава держави "добре" справляється зі своїми завданнями, - 27% 2020-го проти 20% цього року.

Також стало менше громадян, які поставили главі держави оцінку "задовільно", - 37% минулого року проти 34% поточного.

Водночас збільшилася кількість українців, які вважають президентство Зеленського "незадовільним" (19% 2020-го проти 23% 2021-го) і "жахливим" (12% і 19% відповідно).

Опитування проводили 16-18 травня серед громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та Криму. Усього опитано 2500 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2%.

Контекст:

На президентських виборах, що відбулися 31 березня 2019 року, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців, за його опонента, п'ятого президента України Петра Порошенка - 15,95%. Вони вийшли до другого туру.

У другому турі, який відбувся 21 квітня, за Зеленського проголосувало 73,22% українців, за Порошенка - 24,45%.

Сьогодні, 20 травня, виповниться два роки з дня інавгурації Зеленського.