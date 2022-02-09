Другий за добу. В Україну прилетів ще один літак з військовою допомогою

В аеропорт "Бориспіль" ввечері 9 лютого прибув літак за допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, що доставило військові вантажі в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль". Відразу за 9-й птахом з США прилетіла 10-я", - написав Резніков.

Глава Міноборони додав, що літак доставив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ).

Нагадаємо, вдень 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.

Раніше посол у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що Британія передасть Україні ракетне озброєння для кораблів для протистояння Росії на морі.